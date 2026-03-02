В Пензе стройорганизация задолжала работнику больше 1 млн рублей

Работнику строительной организации в Пензе задолжали больше 1 млн рублей.

При проверке выяснилось, что c февраля 2025 года по февраль 2026-го ему не выдавали зарплату.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, возбуждено уголовное дело. Его ход и расследование находятся на контроле надзорного ведомства.

В феврале за такое же нарушение наказали руководителя строительной фирмы в Кузнецке, задержавшего зарплату 4 работникам на 5 месяцев.

В целом по региону за последний год стало больше споров по поводу вознаграждения за труд. Районные суды рассмотрели 297 дел, заведенных по фактам нарушений порядка оплаты, тогда как в 2024 было 100.