В торговый центр вызвали Росгвардию из-за странной ситуации у банкомата

В Пензе росгвардейцы задержали 36-летнюю женщину и 41-летнего мужчину, которые у банкомата выманивали деньги у незнакомца.

Это происходило вечером в понедельник, 2 марта, на первом этаже торгового центра на улице Кирова. Подозрительная троица привлекла внимание охранников, и те нажали тревожную кнопку.

На место оперативно прибыл экипаж группы задержания Росгвардии, ему указали на граждан у банкомата.

Выяснилось, что 55-летний пензенец снял 50 000 рублей и добровольно передал их ранее незнакомой ему паре. Внятно объяснить свои действия мужчина не смог.

«Данные граждане были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств», - сообщили в областном управлении Росгвардии.

