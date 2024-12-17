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Из жизни

На Западной Поляне наконец обезопасили зебру на улице Мира

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На нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 45 на улице Мира в Пензе включили дополнительное освещение. Люди ждали этого события долго: сроки постоянно переносили.

О том, что в 2024-м здесь появятся светильники типа «кососвет», в управлении ЖКХ сообщили в октябре 2023-го.

В начале августа в ведомстве заявили: светильники установят до конца месяца. Однако дети пошли в школу, а безопасность перехода им так и не обеспечили.

В сентябре светильники уже были смонтированы, но за осень их, несмотря на обещания пензенцам в соцсетях, так и не включили. В УЖКХ объясняли, что «подрядные организации работают над устранением недостатков, которые выявлены специалистами АО «Пензенская горэлектросеть», для осуществления технологического присоединения».

Во вторник, 17 декабря, читатель портала PenzaInform.ru прислал в редакцию фотографию перехода с работающим дополнительным освещением.

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Источник — фото Александра Щ.
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