Глава Пензы рассказал о своем опыте работы дворником

В День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ глава Пензы Олег Денисов вспомнил трудовые будни своей юности.

«До армии сам работал дворником в Сердобске. Убирал территорию в районе многоквартирных домов на улице Ленина, 140 и 142», - рассказал он в своем телеграм-канале.

По его словам, весна была самым тяжелым сезоном. Принесенные талыми водами с горки песок и мусор нужно было убирать вручную.

Трудовая смена начиналась рано утром, потом будущий мэр шел на занятия в техникуме. Вечерний досуг ничем не отличался от того, что был у всех: танцы в местном ДК.

«На службе тоже намахался и метлой, и лопатой. И сейчас не стесняюсь взять в руки рабочий инструмент. Еще раз с праздником всех причастных!» - заключил Олег Денисов.

