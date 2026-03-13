На тротуар на улице Кирова может сойти лавина

Огромный сугроб на крыше дома № 57 на улице Кирова представляет реальную опасность для пешеходов, пожаловалась жительница Пензы в комментариях в телеграм-канале PenzaInform.

«Там школа рядом, дети идут. Натянули ленту 3 дня назад - перекрыли весь тротуар: хочешь - иди по дороге. А движение по центральной улице оживленное. Вот и что выбрать, чтобы живым остаться, непонятно», - написала она в четверг, 12 марта.

На сообщение отреагировала администрация Ленинского района. «В отношении управляющей компании ООО «Пик сервиса» составлен протокол за нарушение требований по зимней уборке дома № 57, расположенного на улице Кирова. До управляющей компании доведена информация о необходимости переноса сигнальной ленты», - написал представитель администрации.

Около 16:00 пятницы, 13 марта, пензячка убедилась: теперь опасное место можно обойти так, как рекомендует лента, и не попасть при этом на проезжую часть. Однако проблема, по ее мнению, решена лишь частично.

«Снег на крыше по-прежнему лежал. Сугроб такой огромный, плюс наклон крыши, плюс физика - я не уверена, что эта лавина сойдет строго на огороженный участок», - пояснила горожанка.