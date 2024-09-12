Срок появления «кососветов» на переходе на улице Мира перенесли

12.09.2024 | 20:56

В управлении ЖКХ назвали новый срок установки дополнительного освещения на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 45 на улице Мира.

Пензенцы ждут, когда зебру обезопасят, с начала года. О том, что в 2024-м здесь появятся светильники типа «Кососвет», в управлении сообщили в октябре 2023-го.

В начале августа в ведомстве заявили: дополнительное освещение будет установлено до конца месяца.

Однако дети уже пошли в школу, а безопасность перехода им так и не обеспечили, сообщила читательница PenzaInform.ru 2 сентября и прислала фотографии с места.

«Работы по установке дополнительного освещения на пешеходном переходе на ул. Мира, 45, запланировано выполнить в осенний период этого года», - пояснил в четверг, 12 сентября, представитель управления ЖКХ в телеграм-канале PenzaInform, отвечая на вопросы горожан.

Часть жителей Западной Поляны хочет, чтобы на этом участке появился светофор. Горожане напомнили, что переход напротив Мира, 45, был установлен летом 2018 года вместо двух зебр (напротив ул. Мира, 74, и ул. Мира, 64). Из-за этого увеличилась «проходимость транспортного потока по улице» и одновременно стало опаснее ее пересекать.

«Транспорт на данном участке движется с большой скоростью, и зачастую водители не хотят пропускать пешеходов. Кроме того, очень часто возникают ситуации, когда водители, двигающиеся по первой полосе, останавливаются, чтобы пропустить пешеходов, а водители, двигающиеся по второй полосе, продолжают ехать (машины по ул. Мира едут в 4 полосы. - Прим. ред.)», - поделились наблюдениями местные жители.