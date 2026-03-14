Врач раскрыл связь между болезнями и метеозависимостью

Состояние, в обиходе принятое именовать метеозависимостью, на самом деле может стать прямым указанием на скрытые до поры проблемы со здоровьем. Об этом рассказал aif.ru врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он указал, что метеозависимость не болезнь, ее нет в международном классификаторе МКБ-10. Это проблемы с самочувствием, которым подвержены и люди, считающие себя здоровыми.

Если при магнитной буре становится хуже, нельзя игнорировать изменения, подчеркнул Андрей Кондрахин. Не исключено, что так заявляют о себе болезни, о которых человек даже не подозревает.

«Если у человека есть заболевание, то при попытке сохранить внутреннее равновесие (гомеостаз) возникает перенапряжение. И тогда появляются те самые неприятные симптомы, которых раньше не было. Пока все было стабильно, вы болели, но организм компенсировал это состояние. Изменились атмосферные явления - и скрытый процесс вышел наружу», - пояснил терапевт.

Резкие скачки давления, в частности, выдают гипертонию, а сильная головная боль - склонность к мигреням. Болезни сердца проявляются нарушением ритма или ломотой в теле.

Чаще всего к небольшому дискомфорту люди относятся легковесно, мимоходом все списывая на погоду. Симптоматика между тем усиливается - болезнь становится явной.

«Ухудшение самочувствия - это повод обратиться к врачу. Не нужно просто терпеть. Придите и скажите: «Доктор, я замечаю, что, когда нет магнитной бури, я чувствую себя нормально, но как только она начинается, у меня поднимается давление или кружится голова», - посоветовал Андрей Кондрахин.

Такой подход позволит быстро определить наличие или отсутствие серьезного расстройства.