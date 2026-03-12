Тамалинец обвинил женщину в краже, чтобы наладить отношения

72-летнего жителя Тамалинского района наказали рублем за ложный донос. Мотивом его поступка стала обида на женщину.

В августе 2025 года пенсионер обратился в полицию с заявлением о краже денежных средств, чайного сервиза, шапки и национального костюма. В преступлении он обвинил свою 47-летнюю сожительницу.

Следователи установили, что женщина к делу непричастна.

Тамалинец пояснил, что поссорился со своей подругой, после чего та разорвала отношения. Мужчина обиделся и решил, что заставит ее вернуться.

Суд оштрафовал автора ложного доноса на 15 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре.

В конце декабря 2025 года таким же способом житель Пачелмского района попытался отомстить женщине, с которой был в разладе. Ему пришлось раскошелиться на 100 тысяч.