Пензенца оштрафовали за сброс воды в старицу Суры

05.11.2024 | 21:31

Жителя Пензы оштрафовали за сброс воды в старицу Суры.

Мужчина находился за рулем КамАЗа. Используя прибрежную защитную полосу, он вылил в старицу воду из цистерны.

Полицейские составили на водителя протокол и направили документ в Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям.

За нарушение требований в области охраны окружающей среды мужчину оштрафовали на 3 000 рублей.

Ранее житель Средней Елюзани заплатил за загрязнение окружающей среды 2 000 рублей. Он на автомобиле вывез бытовой мусор и свалил его на землю.

В Пачелмском районе сельчанина оштрафовали на 2 000 рублей за вылитое на почву содержимое выгребной ямы.