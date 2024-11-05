Пензенца оштрафовали за сброс воды в старицу Суры

Жителя Пензы оштрафовали за сброс воды в старицу Суры.
Мужчина находился за рулем КамАЗа. Используя прибрежную защитную полосу, он вылил в старицу воду из цистерны.
Полицейские составили на водителя протокол и направили документ в Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям.
За нарушение требований в области охраны окружающей среды мужчину оштрафовали на 3 000 рублей.
Ранее житель Средней Елюзани заплатил за загрязнение окружающей среды 2 000 рублей. Он на автомобиле вывез бытовой мусор и свалил его на землю.
В Пачелмском районе сельчанина оштрафовали на 2 000 рублей за вылитое на почву содержимое выгребной ямы.
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