Кузнечанка добилась возврата денег за сертификат независимой гарантии

16.10.2024 | 21:07

Суд защитил права жительницы Кузнецка, которой при покупке машины в кредит выдали в качестве дополнительной услуги банка сертификат о предоставлении независимой гарантии стоимостью 130 560 рублей.

Женщина приобрела автомобиль в московском салоне в июне 2024 года. Согласно сертификату, организация-гарант должна была обеспечивать исполнение ее обязательств по договору. Кредит кузнечанке был выдан с учетом этого сертификата, и 130 560 рублей она выплатила за счет кредитных средств.

Позже женщина решила расторгнуть договор. Она обратилась в организацию-гарант с заявлением, и оно было удовлетворено. Вот только деньги кузнечанке вернули частично - лишь 1 305 рублей.

Тогда горожанка обратилась в суд с иском к организации о защите своих нарушенных прав.

Требования кузнечанки сочли обоснованными. «Суд взыскал с ООО «К.» в ее пользу денежную сумму в размере 129 255 рублей, уплаченную по договору о предоставлении независимой гарантии; компенсацию за причиненный моральный вред в размере 3 000 рублей; штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 60 000 рублей; судебные расходы, связанные с оплатой услуг представителя по подготовке искового заявления, в размере 4 000 рублей», - перечислили в Кузнецком районном суде Пензенской области.

Также ответчику придется оплатить госпошлину - 3 785 рублей 10 копеек (деньги получит муниципальное образование г. Кузнецк).