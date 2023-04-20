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Из жизни

В Бессоновке ассенизатор слил содержимое цистерны на улицу

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Ассенизаторы, не желая платить за слив жидких бытовых отходов на специализированных станциях, сбрасывают стоки в укромных местах. Проблема касается и сел области, и городов.

В Пензе жители улицы Чаадаева несколько недель назад пожаловались на водителя, который повадился ездить к канализационному колодцу у многоэтажки № 107.

«Ему уже сколько раз люди говорили на эту тему - по барабану все. Подходил к нему, он внимания не обращает. К нему если только подходить и дубиной колотить - тогда он, может, поймет», - рассказал мужчина.

В администрации Пензы ответили: сбрасывать жидкие бытовые отходы ассенизаторы должны на сливной станции МУП по очистке города, а в колодцы - не имеют права.

На территории объекта на улице Баумана в коллекторах стоят решетки, они задерживают крупные частицы, их подсушивают и вывозят на полигон.

Но очень часто жителям региона приходится видеть незаконные действия рабочих. В Бессоновке застали нарушителя близ коттеджного поселка на улице Тухачевского.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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