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Из жизни

На улице Рахманинова дерево бьет током людей

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«Нога больная, оступился, до клена дотронулся, и меня стукнуло. Пощипало здорово», - рассказал Владимир Дмитриевич.

Во дворе дома № 28 на улице Рахманинова автовладелец припарковал свое транспортное средство рядом с опасным деревом, которое из-за тесного контакта с линией электропередачи начало бить током.

Особенно мощный разряд можно получить во время оттепели или дождя.

«Когда ночью включают освещение, искры летят. А как ветер - вообще, думаю, провода порвутся. Ребятишки днем бегают: «Дед, у вас дерево кусается». Они друг перед дружкой подбегут, трогают все - «и меня куснуло!» До хорошего не дойдет», - поделился опасениями мужчина.

Древесина относится к категории диэлектриков, то есть в обычном состоянии данный материал ток не проводит. Все дело в воде, которой во время дождя или мокрого снега пропитывается ствол американского клена.

Местные активисты не раз обращались к энергетикам. Те приняли заявку, но не предприняли никаких действий, направленных на устранение проблемы.

«Никто не помогает. Только надежда на вас, вы молодцы», - обратился к журналистам Иван Степанович.

Съемочная группа «Службы 11» надеется, что лучшие профессиональные качества проявят и коммунальщики, которые приедут в этот двор и произведут кронирование бьющего током дерева.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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