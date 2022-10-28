Из жизни

Пензенцы сообщили об интересе закладчиков к сгоревшему дому

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Романтика не чужда нарушителям закона и правил благоустройства. В красивейшем месте рядом с понтонным мостом постоянно пасутся подозрительные личности. Сгоревший дом на углу улиц Ломовской и Павлушкина - их перевалочный пункт.

«Здесь выпивают и оставляют посуду, а в кладке дома делают закладки», - сообщила местная жительница Людмила Львовна.

Вдоль берега Суры по улице Павлушкина проложили асфальтированную дорожку. По ней ходят местные жители, гуляют приезжие.

Остатки сгоревшего дома еле держатся. Закладчики выдолбили множество нор в кирпичной кладке.

«Угол завалится, и нам ходить вообще никак нельзя. Мы здесь живем всю жизнь, и дом стоит никому не нужный, никто не занимается. Не дай бог что-то случится - наверху висят опасные обгоревшие детали», - пожаловалась женщина.

В августе 2019-го развалюха на углу Ломовской и Павлушкина полыхала открытым огнем. Жильцы оттуда давно уехали, лачугой пользовались непрошеные гости.

«Пустой дом был старый, алкаши собирались, и все», - объяснял житель Пензы Сахиль Аглы.

Они могли спровоцировать пожар, площадь которого составила порядка нескольких десятков квадратных метров.

У наследников, которые могли бы привести участок в порядок, видимо, нет нужды в лишнем имуществе или не хватает средств на очистку пепелища. Зато нарушители закона сохраняют интерес к этому месту, как и те, кто не соблюдает правила благоустройства.

Весь берег Суры на спуске к понтонному мосту завален мусором.

«У нас нет контейнеров, а все платят за мусор. Я не понимаю, почему сюда можно кидать», - возмутилась местная жительница.

Баки для сбора твердых коммунальных отходов стоят довольно далеко. Берег заваливают не местные - им тут жить. А вот посторонние, в том числе клиенты ближайшей станции техобслуживания, стараются навредить природе.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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