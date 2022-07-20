Рваная теплотрасса на Карпинского вызывает вопросы у прохожих

20.07.2022 | 21:33

На аллее между школой № 12 и детским садом № 21 на улице Карпинского воздушные сети пребывают не в лучшем состоянии. Изоляции частично нет. Пока это не страшно, но зимой при минусовых температурах горячая вода внутри труб будет отдавать тепло в воздух.

«Наверное, не обращается никто. Надо жителям активнее быть, напоминать», - отметила пензячка.

Есть и такие, кто не считает проблему актуальной лично для себя.

«Я живу в частном секторе. Финансов, наверное, не хватает, а если были, значит, в карман ушли кому-то», - рассудила прохожая.

Итог подобной беспечности - сосульки, которые образуются на сетях зимой. Где-то на трубах подтекает, где-то топит снег, он превращается в лед на теплотрассе.