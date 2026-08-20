На Южной Поляне исчезает потребность в школе № 25

В микрорайоне Южная Поляна г. Пензы, где с 2022 года стало на одно общеобразовательное учреждение меньше, наблюдается тенденция по снижению численности детей школьного возраста.

В августе 2022-го стало известно, что в стенах школы № 25 на улице Калинина появились трещины шириной 5-10 мм. Здание решили обследовать, и 1 сентября ученики пошли в другие образовательные учреждения - № 28 и 32.

Ремонт планировали делать до конца года, но уже в октябре бывший тогда министром образования Алексей Комаров заявил, что работы завершены. Со второй четверти дети вернулись в свои классы, однако ненадолго: зимой и весной в состоянии кровли и несущих конструкций выявились недостатки, потребовалась экспертиза.

31 мая 2023 года было подписано постановление о ликвидации школы № 25 имени В. П. Квышко. По заключению специалистов проектной организации, дальнейшая эксплуатация здания стала невозможной. Капремонту оно также не подлежало.

В 2024 году школу снесли. С тех пор пензенцы неоднократно интересовались в соцсетях, когда на Калинина построят новое общеобразовательное учреждение. Алексей Фомин, будучи министром образования, сообщал: вопрос, стоит ли возводить школу № 25 на Южной Поляне, решается. Из-за недостаточной площади участка здание не сможет вместить большое количество учеников.

«Обсуждается вопрос, имеет ли смысл именно строить на 280 мест либо мы находим место на другой территории», - пояснял Алексей Фомин.

Решение о проектировании и строительстве школы так и не было принято. Теперь, судя по цифрам приема в первые классы в ближайшие школы, лишается смысла даже обсуждение вопроса.

«В МБОУ СОШ № 28 г. Пензы им. В.О. Ключевского наблюдается снижение контингента обучающихся в первых классах. По предварительному комплектованию на 2026/27 учебный год было запланировано открытие двух первых классов с общим количеством обучающихся 60 человек, однако на данный момент подано 56 заявлений на зачисление (средняя наполняемость класса - 28 чел.). Планируется открыть три пятых класса для 86 обучающихся (средняя наполняемость класса - 28,6 чел.). Также наблюдается снижение контингента обучающихся в десятых классах, запланировано открытие одного класса для 30 обучающихся, однако на данный момент подано 18 заявлений на зачисление (средняя наполняемость класса - 18 чел.)», - привели данные в областном министерстве образования.

В школе № 7 на улице Гоголя также наблюдается снижение контингента обучающихся первых классов.

«По предварительному комплектованию на 2026/27 учебный год было запланировано открытие трех первых классов с общим количеством обучающихся 75 человек, однако на данный момент подано 47 заявлений на зачисление, в связи с чем вместо трех первых классов будет открыто два (средняя наполняемость класса - 23,5 чел.). Планируется открыть три пятых класса для 79 обучающихся (средняя наполняемость класса - 26,3 чел.), также будет функционировать два десятых класса для 50 обучающихся (средняя наполняемость класса - 25 чел.)», - уточнили в минобре.