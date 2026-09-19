С 2027-го учебная нагрузка у старшеклассников возрастет

С 1 сентября 2027 года в российских школах вырастет минимальное количество учебных часов в 10-х и 11-х классах. Об этом говорится в обновленном федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, утвержденном Министерством просвещения РФ.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В новом стандарте указывается, что за 2 года учащиеся старших классов должны будут провести за учебой не менее 2 312 и не более 2 516 часов. Недельная нагрузка в каждом классе не должна превысить при этом 37 часов.

Согласно действующему сейчас образовательному стандарту, минимальный объем учебных часов в 10-х и 11-х классах составляет 2 170. Таким образом, он увеличится как минимум на 142 часа.

Также документ разрешает школьникам изучать все предметы только на базовом уровне. По существующим нормам необходимо выбрать не менее 2 дисциплин для углубленного изучения.

Ранее сообщалось, что в стране вступил в силу обновленный регламент проведения школьных олимпиад. В целом правила стали строже.