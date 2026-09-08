Пензенских подростков приглашают на занятия по иконописи

В ближайшие выходные, 12 и 13 сентября, в 11:00 в духовно-просветительском центре «Спас» (Соборная площадь, 3) пройдут открытые занятия по иконописи «Путь средневекового подмастерья».

Посетить их приглашают подростков 11-16 лет - учащихся художественных школ или просто умеющих рисовать, которые хотят в будущем создавать священные изображения.

Участников ознакомят с историей и смыслами иконы, научат готовить левкас (грунтовочный состав), затирать яичную темперу (род краски), покажут, как сделать прориси (контурные эскизы).

Подростки смогут также самостоятельно написать фрагмент пейзажа иконы. Они освоят классическую технику живописи по слоям: рисунок, роскрышь (заполнение силуэта краской), описи (тонкая графическая прорисовка), притинки (финальная лессировка) и движки (передача бликов белилами).

Занятия бесплатные. Узнать подробности можно по телефону 8 (987) 074-16-74, уточнили в Пензенской епархии.