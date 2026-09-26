Минпросвещения РФ определило правила использования ИИ в школе

Министерство просвещения России подготовило методические рекомендации по применению искусственного интеллекта (ИИ) в школах.

«Искусственный интеллект уже становится частью образовательной среды и открывает новые возможности для педагогов и школьников. При этом важно понимать, что цифровые технологии должны помогать учителю, а не заменять его, а ученику - глубже разбираться в учебном материале, а не выполнять за него задания», - заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он напомнил, что результаты работы нейросетей нельзя воспринимать как безусловно достоверные, и подчеркнул: решение использовать ИИ принимает педагог и он же несет ответственность за последствия.

В разработанных рекомендациях указано, что учитель может обратиться к ИИ для подготовки материалов к уроку (создания конспектов, заданий, тестов, презентаций, изображений, схем, диаграмм и видеоматериалов), анализа результатов обучения, ведения электронных журналов и дневников, подготовки отчетов и планов и др.

Разрешено использование ИИ и непосредственно на уроке. «Например, педагог может предложить школьникам найти ошибку в ответе нейросети, проверить приведенные ею аргументы и самостоятельно обосновать правильное решение», - сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

В рекомендациях отмечено, что весь созданный с помощью ИИ материал должен пройти проверку педагога.

Для школьников самостоятельное использование искусственного интеллекта допускается с ограничениями по возрасту. Так, ученики 1-4-х классов такой возможности не имеют. В 5-9-х классах не запрещено задействовать его для поиска и первичной систематизации информации, получения дополнительных объяснений сложных понятий и визуализации материала.

В 10-11-х классах добавляется применение нейросетей в проектной и исследовательской деятельности.

«Педагог вправе ограничить использование ИИ в заданиях на развитие анализа, аргументации и творческого мышления, если нейросеть может помешать достижению учебной цели.

При промежуточной и итоговой аттестации, а также при выполнении других заданий, где ученик должен лично продемонстрировать свои знания и навыки, ИИ к использованию не допускается.

Ребенку нельзя выдавать полностью созданный ИИ текст, решение, презентацию или проект за собственную работу», - отметили в Минпросвещения.