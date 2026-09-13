В российских школах обновился порядок проведения олимпиад

В воскресенье, 13 сентября, вступил в силу обновленный регламент проведения школьных олимпиад. Приказ Минпросвещения опубликован на правовой платформе «Гарант».

В целом правила стали строже. В частности, ученики больше не смогут повторно участвовать в одном и том же этапе по одному предмету в течение текущего учебного года. Раньше допускались разные форматы.

Другое новшество - фиксация уровня. Если школьник стартовал с заданий старшего класса и прошел дальше, он останется на той же ступени, не снижаясь на соответствующую возрасту. Прежде этот момент не детализировался, так что возникала путаница в результатах.

Кроме того, удаленные за нарушение порядка, например списывание, участники дисквалифицируются на весь сезон по всем предметам (по старому порядку - только на 1).

«Участникам, организаторам, членам жюри всех этапов олимпиады [запрещено] проносить в места проведения соревновательных туров (аудитории) средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, за исключением случаев, предусмотренных требованиями к проведению олимпиады по конкретному общеобразовательному предмету», - говорится далее в документе.

Наконец, результаты рассмотрения апелляций теперь должны корректироваться максимум за 2 рабочих дня (прежде было 3).