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Общество

Здание школы с трещинами обещают отремонтировать до конца года

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Ремонт школы № 25 в Пензе планируют завершить к концу 2022 года. Об этом министр образования региона Алексей Комаров заявил во время прямого эфира, состоявшегося в пятницу, 16 сентября.

Он напомнил, что учреждение капитально ремонтируют, учащихся распределили по другим школам.

«Это перераспределение никак не повлияет на качество знаний, на образовательный процесс. Все педагоги, к которым привыкли дети, находятся с ними в этих же школах», - отметил чиновник.

По его словам, если работы и затянутся, то только потому, что ремонт делают качественно.

17 августа стало известно, что в стенах школы № 25, расположенной на улице Калинина, появились трещины шириной 5-10 мм и здание необходимо обследовать. В связи с этим постановлением администрации Пензы был установлен режим функционирования «Повышенная готовность».

Образовательное учреждение на 625 мест введено в эксплуатацию в микрорайоне Южная Поляна в 1953 году. Ее наполняемость - 471 человек (20 классов), из них с обязательным обучением в первую смену - 157 (7 классов).

Состоянием здания заинтересовалась прокуратура. Сотрудники надзорного органа взялись оценить, как уполномоченные лица соблюдали законодательство о муниципальной собственности в части содержания и ремонта имущества.

«В ходе надзорных мероприятий планируется проверка исполнения законодательства об образовании при закреплении учеников образовательного учреждения за ближайшими школами и организации образовательного процесса», - сообщила в августе старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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