В регионе стартовал первый этап Всероссийской олимпиады школьников

Учеба

В регионе стартовал первый этап Всероссийской олимпиады школьников
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В понедельник, 14 сентября, в Пензенской области стартовал новый цикл Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Она проводится по 24 общеобразовательным предметам.

«В этом году продемонстрировать свои знания и способности смогут обучающиеся 5-11-х классов. Особые условия предусмотрены для самых юных талантов: принять участие в олимпиаде по математике и русскому языку уже могут и учащиеся 4-х классов», - сообщили в областном министерстве образования.

Первый этап - школьный, он будет идти с сентября по октябрь.

Учащиеся 7-11-х классов, которые наберут необходимое, проходное количество баллов, попадут на муниципальный этап. Затем следуют региональный и заключительный.

«Масштаб олимпиадного движения в регионе ежегодно остается высоким. Для сравнения: в прошлом учебном году только в школьном этапе состязания приняли участие 69 195 учеников Пензенской области», - уточнили в минобре.

Дипломы победителей и призеров заключительного этапа ВсОШ дают право на поступление в ведущие вузы России без вступительных испытаний.

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