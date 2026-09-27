С 2027 года в школах обновится стандарт профильного обучения

С 1 сентября 2027 года в школах будет действовать обновленный стандарт профильного обучения старшеклассников. Подробности обнародовала пресс-служба Минпросвещения РФ.

Остались в сохранности 6 направлений: естественно-научное, агротехнологическое, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое и универсальное. Внутри каждого предусмотрена организация классов и групп, допускается введение специальных курсов.

Жесткая обязанность школьников выбирать как минимум 2 предмета по профилю, как сейчас, в новом стандарте отсутствует.

Не определившиеся с направлением старшеклассники смогут учиться на базовом уровне по универсальной программе.

«Впервые в требованиях к метапредметным результатам закреплено умение обучающихся использовать технологии искусственного интеллекта», - добавили в Минпросвещения.

О правилах применения ИИ в школах стало известно 26 сентября.

Первыми на новый стандарт перейдут десятиклассники. Для одиннадцатиклассников в следующем учебном году останутся в силе действующие нормы.