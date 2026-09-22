Состояние Пензенского колледжа искусств назвали плачевным

Представительница родителей студентов Пензенского колледжа искусств, расположенного на улице Плеханова, пожаловалась на странице губернатора во «ВКонтакте» на плачевное состояние здания учебного заведения.

По ее словам, капитальный ремонт здесь не проводился несколько десятков лет.

«Внешний вид не соответствует ни современным стандартам, ни статусу культурного учреждения. В городе отреставрированы практически все колледжи и техникумы, кроме нашего колледжа. Особенно важно это учитывать, принимая во внимание его местоположение в центре Пензы.

Показательно, что еще 20 лет назад, будучи студентом, я посещала этот колледж. Придя сюда сейчас на родительское собрание, я не увидела никаких изменений. Роста нет. Дети обучаются творческим специальностям, но для этого в колледже практически ничего не предусмотрено: устаревшие покрытия в танцевальных залах, которые не соответствуют новым форматам и стилям обучения, старые санузлы, закрытый концертный зал, в котором имеется сцена, что очень важна для учебного процесса! Как студенты театрального отделения могу постигать азы без практики в концертном зале?!» - написала пензячка.

Она призвала губернатора обратить внимание на проблему и выделить деньги на ремонт учебного заведения.

На обращение ответил представитель областного министерства культуры и туризма. «Благодарим вас за внимание к объектам культуры региона! В этом году ремонт здания Пензенского колледжа искусств не планируется», - прокомментировал специалист.