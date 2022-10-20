Общество

В Пензе отремонтировали школу № 25, закрытую из-за трещин

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В Пензе завершился ремонт школы № 25, которую летом закрыли из-за трещин на стенах. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил министр образования региона Алексей Комаров.

«Ситуация с этим учреждением была на моем личном контроле. Школа не прошла приемку к новому учебному году, и дети временно учились в школах № 28 и 32. Со второй четверти ученики вернутся в родную школу», - уточнил он.

17 августа стало известно, что в стенах школы № 25, расположенной на улице Калинина, появились трещины шириной 5-10 мм и здание необходимо обследовать. В связи с этим постановлением администрации Пензы был установлен режим функционирования «Повышенная готовность». 1 сентября ребята пошли в другие школы.

«Это перераспределение никак не повлияет на качество знаний, на образовательный процесс. Все педагоги, к которым привыкли дети, находятся с ними в этих же школах», - заверил Алексей Комаров месяц назад.

Образовательное учреждение на 625 мест было введено в эксплуатацию в микрорайоне Южная Поляна в 1953 году. Ее наполняемость - 471 человек (20 классов), из них с обязательным обучением в первую смену - 157 (7 классов).

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Источник — t.me/komarov_minobr
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