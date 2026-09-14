В пензенских колледжах стартовали всероссийские проверочные работы

В понедельник, 14 сентября, в Пензенской области, как и во всей России, стартовали всероссийские проверочные работы. Их будут сдавать студенты учреждений среднего профессионального образования.

Речь идет о первокурсниках очной формы обучения, а также тех, кто в прошлом году завершил освоение дисциплины, по которой проводится ВПР.

Каждый участник напишет 2 работы: по истории (обязательно) и профильному предмету на выбор (литературе, географии, обществознанию, математике, физике, химии, биологии, иностранному языку, информатике).

Задания по истории могут выполняться как на бумаге, так и на компьютере, по второму предмету - только на бумаге.

ВПР по конкретной дисциплине проводится в 1 день для всех студентов независимо от их специальности. Конкретные даты учреждение выбирает самостоятельно в срок до 6 октября.

«Результаты ВПР помогут образовательным организациям совершенствовать учебный процесс, а региональным органам управления - анализировать состояние системы СПО и формировать программы ее развития. При этом результаты не используются для оценки деятельности организаций, преподавателей и органов управления образованием», - подчеркнули в Рособрнадзоре.