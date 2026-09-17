В школах региона из-за подъема заболеваемости закрыли 14 классов

Учеба

В школах региона из-за подъема заболеваемости закрыли 14 классов
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В школах Пензенской области на карантин по ОРВИ закрыли 14 классов. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщили в региональном министерстве образования.

В детских садах распущенных из-за подъема заболеваемости групп нет, уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре ранее уточнили, что за неделю с 7 по 13 сентября зарегистрировали 1 498 пациентов с ОРВИ (+71,4% по сравнению с предыдущими 7 днями).

Доля инфицированных детей составила 24,9% от общего числа зараженных.

Случаи гриппа в Пензенской области пока не выявлялись, констатировали в надзорном ведомстве.

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