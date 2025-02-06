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Учеба

В Пензе и районах области закрыты на карантин 68 классов

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По состоянию на четверг, 6 февраля, в Пензенской области закрыты на карантин по ОРВИ 68 классов в 23 школах и 2 школы полностью, сообщили в региональном минобре.

Классы закрыты в Пензе (45), Вадинском районе (11), Камешкирском (6), Кузнецком (3), Сосновоборском (2), Колышлейском (1).

Обе школы, где все ученики распущены по домам, располагаются в Вадинском районе.

В Пензенской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. По итогам недели с 27 января по 2 февраля она увеличилась, по официальным данным, на 16,5%.

За этот же период выявлен 141 случай гриппа, в том числе 43 - среди детей в возрасте до 14 лет.

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