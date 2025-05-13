Пензенские родители могут находиться в пункте сдачи ЕГЭ

13.05.2025 | 11:33

Представители родительской общественности смогут находиться в каждом пункте сдачи ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей. Однако у мам и пап выпускников текущего года такой возможности нет, уточнили в минобре.

Цель - создать более спокойные и честные условия во время экзаменов. Задачей родителей будет следить за тем, чтобы все проходило по правилам, без нарушений, сообщили в ЦУР со ссылкой на министерство образования.

Если возникнут спорные ситуации, можно будет зафиксировать их и передать информацию в Рособрнадзор.

Чтобы стать общественным наблюдателем на ЕГЭ, нужно не позднее чем за 3 рабочих дня до экзамена подать заявление в региональное министерство образования (г. Пенза, улица Маркина, 2, каб. 510). При себе должен быть паспорт.

«В минобре отмечают необходимость отсутствия личной заинтересованности у лица, подающего заявление на участие в качестве общественного наблюдателя», - добавили в ЦУР.

Даты сдачи экзаменов в основном периоде в соответствии с внесенными корректировками назначены следующие:

- 23 мая - история, литература, химия;

- 26 мая - математика базового и профильного уровней;

- 27 мая - математика базового и профильного уровней;

- 29 мая - русский язык;

- 30 мая - русский язык;

- 2 июня - обществознание, физика;

- 5 июня - биология, география, иностранные языки (письменная часть);

- 10 июня - иностранные языки (устная часть), информатика;

- 11 июня - иностранные языки (устная часть), информатика.