Пензенские родители могут находиться в пункте сдачи ЕГЭ

Представители родительской общественности смогут находиться в каждом пункте сдачи ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей. Однако у мам и пап выпускников текущего года такой возможности нет, уточнили в минобре.
Цель - создать более спокойные и честные условия во время экзаменов. Задачей родителей будет следить за тем, чтобы все проходило по правилам, без нарушений, сообщили в ЦУР со ссылкой на министерство образования.
Если возникнут спорные ситуации, можно будет зафиксировать их и передать информацию в Рособрнадзор.
Чтобы стать общественным наблюдателем на ЕГЭ, нужно не позднее чем за 3 рабочих дня до экзамена подать заявление в региональное министерство образования (г. Пенза, улица Маркина, 2, каб. 510). При себе должен быть паспорт.
«В минобре отмечают необходимость отсутствия личной заинтересованности у лица, подающего заявление на участие в качестве общественного наблюдателя», - добавили в ЦУР.
Даты сдачи экзаменов в основном периоде в соответствии с внесенными корректировками назначены следующие:
- 23 мая - история, литература, химия;
- 26 мая - математика базового и профильного уровней;
- 27 мая - математика базового и профильного уровней;
- 29 мая - русский язык;
- 30 мая - русский язык;
- 2 июня - обществознание, физика;
- 5 июня - биология, география, иностранные языки (письменная часть);
- 10 июня - иностранные языки (устная часть), информатика;
- 11 июня - иностранные языки (устная часть), информатика.
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