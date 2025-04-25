ЕГЭ по русскому языку: ответы на самые популярные вопросы

25.04.2025 | 17:03

Разработчики заданий ЕГЭ прокомментировали самые популярные вопросы школьников, их родителей и педагогов, касавшиеся экзамена по русскому языку. Ответы прозвучали во время онлайн-марафона «ЕГЭ - это про100», организованного Рособрнадзором.

Большая часть вопросов касалась сочинения. В 2025 году формулировка задания 27 изменилась (теперь проблема уже сформулирована), в связи с чем детей интересовало, какой структуры лучше придерживаться при написании.

«Строгой структуры нет, но помните, что задача - проанализировать текст, стиль (публицистический), все части сочинения должны соответствовать задаче анализа текста. Самое простое - следовать за сформулированными в заданиях пунктами», - ответили разработчики.

Привлекать текст для анализа в сочинении можно 3 способами: с помощью цитирования (без избытка), ссылок на номера предложений или краткого аналитического пересказа. Допускается комбинирование этих методов.

Чтобы избежать речевых ошибок и штампов, нужно следить за уместностью слов, избегать незаконченных фраз. Средства выразительности должны быть оправданными и соответствующими аналитической задаче.

При выполнении задания 22 (анализ средств художественной выразительности) следует помнить, что выделение конкретных слов или букв в первой колонке используется только при вопросах о звукописи (аллитерации/ассонансе) или метонимии, в остальных случаях слова нужно находить самостоятельно.

Задания с кратким ответом будут исключительно из закрытого банка, открытый создан для подготовки к экзамену.

Включение в какие-либо номера слов с вариативным написанием не предусмотрено, заверили разработчики.

Чтобы правильно распределить время на экзамене, лучше сначала выполнить задания с кратким ответом, пропустив те, в которых нет уверенности, затем - прочитать текст, проработать связанные с ним вопросы, написать сочинение на черновике и вернуться к пропущенным заданиям. Позже следует оформить все на чистовике, оставив еще 20 минут для самопроверки. Аккуратные исправления в чистовике допустимы, на баллы они не повлияют.