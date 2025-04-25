Сетевое издание|18+|Пятница|25 апр 2025|19:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Учеба

ЕГЭ по русскому языку: ответы на самые популярные вопросы

Печать
Telegram

Разработчики заданий ЕГЭ прокомментировали самые популярные вопросы школьников, их родителей и педагогов, касавшиеся экзамена по русскому языку. Ответы прозвучали во время онлайн-марафона «ЕГЭ - это про100», организованного Рособрнадзором.

Большая часть вопросов касалась сочинения. В 2025 году формулировка задания 27 изменилась (теперь проблема уже сформулирована), в связи с чем детей интересовало, какой структуры лучше придерживаться при написании.

«Строгой структуры нет, но помните, что задача - проанализировать текст, стиль (публицистический), все части сочинения должны соответствовать задаче анализа текста. Самое простое - следовать за сформулированными в заданиях пунктами», - ответили разработчики.

Привлекать текст для анализа в сочинении можно 3 способами: с помощью цитирования (без избытка), ссылок на номера предложений или краткого аналитического пересказа. Допускается комбинирование этих методов.

Чтобы избежать речевых ошибок и штампов, нужно следить за уместностью слов, избегать незаконченных фраз. Средства выразительности должны быть оправданными и соответствующими аналитической задаче.

При выполнении задания 22 (анализ средств художественной выразительности) следует помнить, что выделение конкретных слов или букв в первой колонке используется только при вопросах о звукописи (аллитерации/ассонансе) или метонимии, в остальных случаях слова нужно находить самостоятельно.

Задания с кратким ответом будут исключительно из закрытого банка, открытый создан для подготовки к экзамену.

Включение в какие-либо номера слов с вариативным написанием не предусмотрено, заверили разработчики.

Чтобы правильно распределить время на экзамене, лучше сначала выполнить задания с кратким ответом, пропустив те, в которых нет уверенности, затем - прочитать текст, проработать связанные с ним вопросы, написать сочинение на черновике и вернуться к пропущенным заданиям. Позже следует оформить все на чистовике, оставив еще 20 минут для самопроверки. Аккуратные исправления в чистовике допустимы, на баллы они не повлияют.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте