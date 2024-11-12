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Учеба

В 2025 году сохранится возможность пересдать 1 предмет ЕГЭ

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Возможность пересдать один из предметов единого государственного экзамена, появившаяся у выпускников 2024 года, сохранится и в 2025-м.

Об этом руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил во время всероссийской онлайн-встречи с родителями, состоявшейся 11 ноября.

«Эта возможность сохранится на постоянной основе, отменять ее не будем», - отметил чиновник.

Что касается подхода к утверждению результата (после пересдачи засчитывается только второй, первый аннулируется), его менять не станут.

Если выпускник воспользуется своим правом на пересдачу одного из предметов, но не сможет прийти на экзамен по болезни или другой уважительной причине, засчитают баллы, полученные при первой попытке.

Ранее сообщалось, что второй шанс предоставляется только 11-классникам. Выпускников предупреждали: решение должно быть взвешенным, подавать заявление нужно, дождавшись первого результата и хорошо все обдумав, чтобы не потерять уже заработанные баллы.

В Пензенской области в прошлом учебном году заявление на пересдачу подали 629 человек.

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