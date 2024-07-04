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Учеба

629 пензенских выпускников решили пересдать ЕГЭ 4 и 5 июля

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В четверг, 4 июля, в Пензенской области, как и во всей России, стартовала пересдача ЕГЭ. Это нововведение, в рамках которого до завершения основного периода аттестации выпускники могут попробовать свои силы еще раз, но только по одному из предметов на выбор.

Заявление на пересдачу подали 629 человек, из них 190 будут 4 июля решать задания по обществознанию, 135 - по информатике, 55 - по химии, 50 - по русскому языку, 23 - по английскому языку (письменная часть), 10 - по физике, 1 - по немецкому языку (письменная часть).

5 июля 57 выпускников решили пересдать ЕГЭ по биологии, 43 - по профильной математике, 27 - по базовой математике, 23 - по английскому языку (устная часть), 19 - по литературе, 18 - по истории, 1 - по немецкому языку (устная часть), 1 - по географии.

«В эти дни в области будут работать по 2 пункта проведения экзаменов в Пензе», - уточнили в пресс-службе регионального министерства образования.

Еще один шанс предоставляется только выпускникам этого года обучения. По итогу засчитают не лучший результат, а второй. Работы должны проверить максимально быстро, в течение недели, чтобы ребята успели спокойно подать документы в вуз (это нужно сделать до 20 июля).

Выпускников предупреждали: решение о пересдаче должно быть взвешенным. Подавать заявление нужно, дождавшись первого результата. Стоит посоветоваться с учителями и родителями, чтобы из-за решения, принятого в пылких чувствах, не потерять уже заработанные баллы.

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