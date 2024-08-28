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Учеба

Расходы семей на подготовку к школе за год выросли более чем на 10 000

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За год расходы семей на подготовку детей к школе увеличились по 6 из 7 категорий трат. Сильнее всего, по мнению граждан, подорожали одежда, обувь, учебно-методический материал.

Такие данные приводит ВЦИОМ, ориентируясь на результаты опроса.

На школьный гардероб респонденты планировали потратить в среднем 24 919 руб., что на 4 505 руб., или 22% больше, чем в 2023-м. Вторая категория расходов - учебно-методический материал (учебники, пособия, тетради). На нее семьи заложили в среднем 6 863 руб. (+2 175 руб., или +46%).

Третья категория трат - канцелярия. Опрошенные готовы были израсходовать на письменные принадлежности 5 127 руб., что на 1 546 руб., или 43% больше, чем в прошлом году.

«Единственное, на чем российские семьи смогут немного сэкономить, - школьная сумка (портфель, рюкзак), на нее опрошенные планируют потратить или уже потратили на 408 рублей (или 8%) меньше, чем в 2023-м (2024 год - 4 590 руб.)», - отметили исследователи.

Оценивались и траты на цветы и подарки педагогам. За год такие презенты стали дороже на 31%. В среднем, родителям они обойдутся в 2 771 руб. (2 113 руб. - в 2023-м).

Две последних категории расходов - добровольный спонсорский взнос по договоренности с администрацией школы (в среднем 4 650 руб. в 2024-м), а также взнос в родительский комитет (4 628 руб.). За год они увеличились на 38%.

«Таким образом, суммарные затраты на подготовку детей к школе выросли за год более чем на 10 000 руб.: с 43 029 до 53 548 руб., или на 24%», - подвели итог специалисты.

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