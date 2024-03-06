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Учеба

Новое в ЕГЭ: в Рособрнадзоре разъяснили нюансы пересдачи в июне

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Выпускники этого года в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор. Об этом в среду, 6 марта, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он подчеркнул: лучший балл в таком случае будет выбрать нельзя. Результат первой попытки аннулируют, учитывать станут только вторую.

Чтобы создать возможность для пересдачи, изменят расписание экзаменов. Сейчас идут консультации с регионами.

«Мы знаем, что выпускная кампания - сдача единого государственного экзамена - плавно перерастает в приемную кампанию в высших учебных заведениях. И здесь главное - соблюсти сроки, чтобы, при учете того что кто-то будет пересдавать, он успел получить результат и высшее учебное заведение смогло использовать вовремя этот результат», - процитировало РИА Новости пояснение главы Рособрнадзора.

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 29 февраля, подчеркнул, что ЕГЭ по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры и нуждается в усовершенствовании.

«Что я предлагаю на этом этапе? Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении: дать выпускникам, что называется, второй шанс. А именно - по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи», - сообщил президент.

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