В Госдуме указали, что «Разговоры о важном» школьникам не по возрасту

16.01.2024 | 08:56

Депутат Госдумы Яна Лантратова направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову предложение учитывать возраст школьников при разработке тем «Разговоров о важном».

Как сообщает «Парламентская газета», она указала, что программа курса является единой для всех классов, а темы соотносятся с праздниками. В результате ученики начальной ступени, как и старшеклассники, изучают структуры подразделений спецназа, а ученики старшей школы наравне с детьми младшего возраста посещают занятия, приуроченные к Международному дню цирка.

«Представляется возможным отказаться от принципа соответствия праздничным датам в тематическом планировании курса «Разговоры о важном» и перейти исключительно к ценностному планированию и разработке тем для программы… с учетом возрастных особенностей учеников», - предлагает Лантратова.

Она также привела выдержку из программы занятий, согласно которой ученики 1-4-х классов изучают тему налоговой грамотности, в том числе вопросов распределения и функции налогов. По мнению законодателя, курс не учитывает, что такая тема является слишком сложной для понимания учениками начальной школы и дублирует информацию, содержащуюся в курсе «Обществознание».

Кроме того, она призвала Кравцова включить в «Разговоры о важном» такие дисциплины, как «Финансовая грамотность», «Цифровая гигиена», «Деструктивная идеология: что это и как с ней бороться», а также изучение наследия российских философов.

А для начальных классов депутат предложила создать курс «Семейное благополучие» для знакомства с вопросом поведения в семье.