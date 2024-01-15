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Учеба

Пензенские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в день последнего звонка

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Основной период сдачи ОГЭ в 2024 году пройдет с 21 мая по 2 июля. Примерно в майские даты экзаменов в школах проводят праздник «Последний звонок».

Пензенские выпускники неоднократно просили власти перенести праздник, поскольку он выпадает на день, предшествующий экзамену. Теперь проблема решена Рособрнадзором.

На сайте ведомства сообщается, что при формировании расписания учли предложения граждан и местных органов управления образования и убрали экзамены по иностранным языкам, намеченные на 24 и 25 мая. Эти испытания перенесли на 21-е и 22-е числа.

Еще одно нововведение - три дня, отведенные на ОГЭ и ГВЭ по информатике. Экзамен пройдет 27 мая, 11 июня и 14 июня.

Ранее стало известно, что на ОГЭ по математике все же запретят использовать непрограммируемый калькулятор. Изначально приносить устройство было разрешено, потому что задания экзамена ориентированы в основном на логику, а не на счет.

Известие всколыхнуло общественность, родители стали требовать, чтобы тогда устройство позволили использовать и на ЕГЭ, но, как заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, об этом не может быть и речи. В итоге 9- и 11-классников решили уравнять в правах.

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