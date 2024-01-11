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Учеба

Глава Рособрнадзора рассказал, к чему готовиться выпускникам-2024

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев поделился своим видением экзаменационной кампании 2024 года и рассказал, к чему готовиться выпускникам.

«Основная проблема, и это я заметил по своему сыну, который в прошлом году как раз сдавал ЕГЭ, - заставить себя собраться и равномерно распределить время на подготовку. Поэтому выпускникам 2024 года рекомендую уже окончательно определиться с предметами по выбору и этим предметам дополнительно ежедневно уделять больше времени», - высказался он в интервью «Российской газете».

Кстати, самыми популярными предметами для сдачи, по его мнению, по-прежнему будут информатика и обществознание, но из-за бума импортозамещения и зарождения тренда на инженеров есть большая вероятность, что школьники станут чаще выбирать профильную математику, физику и другие естественно-научные дисциплины.

Ранее Анзор Музаев заявил, что об использовании калькуляторов при сдаче ЕГЭ по математике не может быть и речи. Причем на тот момент на ОГЭ девятиклассникам было разрешено применять непрограммируемый калькулятор, потому что там задания в основном на логику, а не на счет.

Известие всколыхнуло родительскую общественность, в итоге калькулятор в 2024 году запретили приносить и на ОГЭ.

Что касается перевода ЕГЭ в режим онлайн (дискуссия по этому поводу активно ведется со времен пандемии), то пока это «задача со многими неизвестными».

«У нас в среднем 600 с лишним тысяч выпускников школ текущего года, плюс около 100 тысяч выпускников прошлых лет. Для 700 тысяч человек надо сохранить все возможности, соблюсти объективность, и главное - интернет везде должен быть стабильным и высокоскоростным, чтобы не было сбоев. У каждого сдающего должно быть рабочее место, откуда он может зайти в Сеть. Но у нас до сих пор не до конца решен вопрос даже с оснащением техникой всех пунктов проведения экзаменов», - отметил Анзор Музаев.

Основной период сдачи ЕГЭ начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, а завершится 18 июня испытанием по иностранным языкам (устная часть). С 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для прохождения ЕГЭ по всем предметам.

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