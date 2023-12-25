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Учеба

Участники СВО будут преподавать еще один новый предмет в школе

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В 2024 году у пензенских школьников в расписании появится предмет, знакомый их родителям с советских времен, - «труд».

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сейчас уже активно ведется подготовка к этому: оснащаются кабинеты, планируется подготовка кадров.

«Президент уже подписал закон, мы возвращаем предмет «труд». У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет «труд», - заявил Кравцов в беседе с телеканалом «Россия-24».

Он добавил, что вести труд смогут в том числе участники спецоперации. Для этих целей в России создан центр профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов и участников боевых действий.

Также с 2024 года в школах введут предмет «Основы безопасности и защиты Родины», включающий в том числе и курс начальной военной подготовки. Уроки тоже смогут проводить участники СВО.

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