В Пензенской области 338 классов закрыли из-за ОРВИ и пневмонии

01.12.2023 | 15:20

В Министерстве образования Пензенской области сообщили данные о карантине в школах и детских садах по состоянию на пятницу, 1 декабря.

Пневмония выявлена у 144 учеников (в начале недели было 92). По этому заболеванию в регионе сейчас закрыто 75 классов в 31 школе: 73 - в 29 учреждениях областного центра, по 1 - в Городищенском и Сосновоборском районах.

В 12 детских садах области распущены 12 групп.

По ОРВИ расформировано 263 класса в 65 школах и 62 группы в 22 детсадах. Полностью закрыты 3 школы (Колышлейский район) и 1 детсад (Спасский район).

По коронавирусу карантин не объявлялся.

Таким образом, если в начале недели общее число закрытых на карантин классов равнялось 115, а групп - 15, то к концу классов стало 338, а групп - 74.