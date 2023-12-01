Сетевое издание|18+|Пятница|1 дек 2023|19:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

В Пензенской области 338 классов закрыли из-за ОРВИ и пневмонии

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Министерстве образования Пензенской области сообщили данные о карантине в школах и детских садах по состоянию на пятницу, 1 декабря.

Пневмония выявлена у 144 учеников (в начале недели было 92). По этому заболеванию в регионе сейчас закрыто 75 классов в 31 школе: 73 - в 29 учреждениях областного центра, по 1 - в Городищенском и Сосновоборском районах.

В 12 детских садах области распущены 12 групп.

По ОРВИ расформировано 263 класса в 65 школах и 62 группы в 22 детсадах. Полностью закрыты 3 школы (Колышлейский район) и 1 детсад (Спасский район).

По коронавирусу карантин не объявлялся.

Таким образом, если в начале недели общее число закрытых на карантин классов равнялось 115, а групп - 15, то к концу классов стало 338, а групп - 74.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте