Названо общее число классов, распущенных из-за пневмонии и ОРВИ

28.11.2023 | 18:00

Министерство образования Пензенской области обнародовало более подробные данные о детских коллективах, распущенных по домам из-за подъема заболеваемости.

Так, пневмонией в регионе болеют 92 ребенка школьного и дошкольного возраста, 46 из них - жители областного центра.

Из-за этого заболевания в Пензе на карантин закрыто 36 классов в 21 школе и 4 группы в 4 детсадах (в каждой - по 1 малышу с недугом). В классах и группах других городов и сел региона карантин по пневмонии не объявляли.

По ОРВИ на 28 ноября закрыто 79 классов в 30 школах и 11 групп в 7 садах области.

По коронавирусу коллективы не распускались.

«Всего детей, отсутствующих в связи с карантинными мероприятиями по коронавирусу: 1 воспитанник дошкольной образовательной организации, 13 учащихся общеобразовательных организаций», - уточнили в минобре.

Таким образом, общее число закрытых на карантин классов - 115, групп - 15.