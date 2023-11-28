Сетевое издание|18+|Вторник|28 ноя 2023|22:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

Названо общее число классов, распущенных из-за пневмонии и ОРВИ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Министерство образования Пензенской области обнародовало более подробные данные о детских коллективах, распущенных по домам из-за подъема заболеваемости.

Так, пневмонией в регионе болеют 92 ребенка школьного и дошкольного возраста, 46 из них - жители областного центра.

Из-за этого заболевания в Пензе на карантин закрыто 36 классов в 21 школе и 4 группы в 4 детсадах (в каждой - по 1 малышу с недугом). В классах и группах других городов и сел региона карантин по пневмонии не объявляли.

По ОРВИ на 28 ноября закрыто 79 классов в 30 школах и 11 групп в 7 садах области.

По коронавирусу коллективы не распускались.

«Всего детей, отсутствующих в связи с карантинными мероприятиями по коронавирусу: 1 воспитанник дошкольной образовательной организации, 13 учащихся общеобразовательных организаций», - уточнили в минобре.

Таким образом, общее число закрытых на карантин классов - 115, групп - 15.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте