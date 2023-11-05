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Учеба

Кроме телефонов, под запрет в школах попадет еще одно устройство

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Учителя, помимо телефонов, могут запретить школьникам использовать умные часы и подобные устройства, отвлекающие от обучения.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по просвещению Ольгу Казакову.

«Мы сегодня говорим про средства связи. Умные часы тоже туда входят. Потому что это могут быть отвлекающие звонки, СМС. Мы говорим о том, чтобы создать механизм и условия на уроке такие, которые помогут ребенку сосредоточиться», - сказала парламентарий.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы работают над законопроектом о праве учителей регулировать использование средств связи на уроках. Авторы инициативы подчеркивали, что речь не идет о полном запрете, в некоторых случаях устройствами разрешат пользоваться.

«Исключение составят предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников образовательной организации», - говорится в пояснительной записке.

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