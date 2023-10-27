Школьников хотят ограничить в пользовании телефонами

27.10.2023 | 20:13

Пензенским школьникам могут запретить пользоваться телефонами на уроках. С предложением ограничить детей в средствах связи выступили депутаты Госдумы.

Соответствующий документ размещен в электронной базе законопроектов и находится на рассмотрении.

Лишить детей возможности пользоваться мобильными хотят для их же блага - чтобы они не отвлекались от занятий, а педагогам было легче вести уроки.

«Исключение составят предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников образовательной организации», - говорится в пояснительной записке.

Запрет вступит в силу после рассмотрения и одобрения Советом Федерации.