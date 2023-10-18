Модель поступления в колледжи и перехода в 10-й класс изменится

18.10.2023 | 17:08

Порядок перехода из 9-го в 10-й класс и поступления в колледж должен быть изменен в ближайшее время, потому что уже устарел.

Об этом в среду, 18 октября, на всероссийской встрече с родителями заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Модель поступления в колледжи: ну все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает», - цитирует его ТАСС.

По словам Музаева, ждать каких-либо изменений уже в 2023 году не стоит.

«Но в ближайшем будущем модель перехода в 10-й класс, а также поступления в [учреждения] СПО (среднего профессионального образования. - Прим. ТАСС) по количеству экзаменов, по подходам [изменится], потому что она не отвечает современным требованиям», - отметил он.

Пи этом отказ от сдачи ОГЭ в 9-м классе не рассматривается.