Сетевое издание|18+|Четверг|24 авг 2023|10:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

В «Разговоры о важном» предлагают включить темы ЖКХ и финансов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Зампред Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой включить в школьный курс «Разговоры о важном» помимо общественно-политических и исторических тем дополнительные направления.

«Речь идет об обучении школьников финансовой грамотности и формированию семейного бюджета, основам психологии, межличностных взаимоотношений, правильному питанию и осознанному потреблению», - говорится в тексте документа.

Также депутат предлагает знакомить школьников со взрослыми проблемами - в частности, оплатой коммунальных платежей.

«По мнению Чернышова, это позволит школьникам стать ответственными и законопослушными гражданами», - прокомментировали инициативу в пресс-службе Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

«Разговоры о важном» - цикл классных часов, который был введен в сентябре 2022 года. Такие занятия проводятся в школах в начале каждой учебной недели. Их главная цель - развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.

В сентябре темами занятий станут День знаний, 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской, избирательная система страны и урок под названием «Там, где Россия».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте