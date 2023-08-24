В «Разговоры о важном» предлагают включить темы ЖКХ и финансов

24.08.2023 | 09:48

Зампред Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой включить в школьный курс «Разговоры о важном» помимо общественно-политических и исторических тем дополнительные направления.

«Речь идет об обучении школьников финансовой грамотности и формированию семейного бюджета, основам психологии, межличностных взаимоотношений, правильному питанию и осознанному потреблению», - говорится в тексте документа.

Также депутат предлагает знакомить школьников со взрослыми проблемами - в частности, оплатой коммунальных платежей.

«По мнению Чернышова, это позволит школьникам стать ответственными и законопослушными гражданами», - прокомментировали инициативу в пресс-службе Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

«Разговоры о важном» - цикл классных часов, который был введен в сентябре 2022 года. Такие занятия проводятся в школах в начале каждой учебной недели. Их главная цель - развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.

В сентябре темами занятий станут День знаний, 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской, избирательная система страны и урок под названием «Там, где Россия».