Стало известно содержание «Разговоров о важном» в школах

28.08.2022 | 11:18

Уже с сентября в российских школах в рамках классного часа пройдут первые уроки под названием «Разговоры о важном».

Как сообщает издание «Подъем», они будут посвящены специальной операции на Украине и любви к родине.

Министерство просвещения опубликовало методические материалы для проведения подобных занятий. Уроки будут рассчитаны на школьников с 1-го по 11-й класс.

Детям расскажут о том, «что нельзя выбрать время, в котором живёшь, как нельзя выбрать и Родину, место, где родился».

Со школьниками проведут беседу о патриотизме, любви к Отечеству, русском характере.

Отдельно разговор пойдет о необходимости проведения специальной операции на Украине, ее причинах и целях, современных героях, которые успешно выполняют поставленные президентом задачи.

«Задачей заключительной части занятия является подведение итога, уточнение, чем же настоящие патриоты своей страны гордятся. Это ее люди, это история страны, ее традиции, ее культура. Патриотизм проявляется в действии, а не в словах. Это должно стать главным выводом занятия. Результаты занятия: понимание учащимися целей СВО, того, что жители ДНР и ЛНР русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию. Российские военные – герои», - указано в методичке для педагогов.