В Пензенской области почти все школы прошли приемку к 1 сентября

Практически все школы в Пензенской области приняты к новому учебному году. Незначительные недостатки устранят до 1 сентября.
Об этом в понедельник, 21 августа, на заседании в региональном правительстве сообщил министр образования Алексей Комаров.
Он уточнил, что к 2023 году принято 656 организаций, из них 171 детсад, 304 школы, 41 профессиональная организация.
«Все школы начнут учебный год 1 сентября, в том числе те, которые были на капремонте. Остается 220-я школа в Заречном, где ремонт должен окончиться к концу года», - пояснил министр.
Алексей Комаров с уверенностью заявил, что область готова запустить образовательный процесс вовремя.
Ранее сообщалось, что в Пензе все 111 образовательных организаций к учебному году допущены. 1 сентября в области за парты сядут 136 975 ребят, в их числе 13 497 первоклассников.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀