В Пензенской области почти все школы прошли приемку к 1 сентября

21.08.2023 | 08:24

Практически все школы в Пензенской области приняты к новому учебному году. Незначительные недостатки устранят до 1 сентября.

Об этом в понедельник, 21 августа, на заседании в региональном правительстве сообщил министр образования Алексей Комаров.

Он уточнил, что к 2023 году принято 656 организаций, из них 171 детсад, 304 школы, 41 профессиональная организация.

«Все школы начнут учебный год 1 сентября, в том числе те, которые были на капремонте. Остается 220-я школа в Заречном, где ремонт должен окончиться к концу года», - пояснил министр.

Алексей Комаров с уверенностью заявил, что область готова запустить образовательный процесс вовремя.

Ранее сообщалось, что в Пензе все 111 образовательных организаций к учебному году допущены. 1 сентября в области за парты сядут 136 975 ребят, в их числе 13 497 первоклассников.