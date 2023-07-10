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Учеба

Со следующего года в школах изменят формат ВПР

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Со следующего учебного года длительность всех всероссийских проверочных работ (ВПР) планируется сократить до одного урока. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Грядут и другие изменения.

«Пока учет результатов всероссийских проверочных работ осуществляется по желанию школ, но в перспективе мы думаем о том, чтобы результаты ВПР учитывались не только как итоговая оценка, но стали более весомыми», - сообщил Анзор Музаев.

Руководство Рособрнадзора также признало, что сохраняются проблемы с объективностью ВПР. «Одно из решений - внедрение компьютерной формы работ. ВПР, выполняющиеся в этом году на компьютерах, продемонстрировали более высокую объективность результатов», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всероссийские проверочные работы в школах проводятся в 4-11-х классах по завершении обучения. Их организуют по отдельным предметам с целью мониторинга системы образования (в том числе уровня знаний детей) и повышения его качества.

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