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Учеба

В Госдуме предложили раз в неделю проводить урок в школах по-особому

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Министру просвещения РФ Сергею Кравцову предложили рассмотреть инициативу о возможности проведения раз в неделю урока на свежем воздухе.

Копией документа располагает издание «РИА Новости».

Депутат Госдумы РФ, который и предложил рассмотреть идею, Борис Чернышов отметил, что школьникам не хватает пребывания на свежем воздухе, тогда как специалисты рекомендуют гулять и играть не менее 40 минут.

По мнению Чернышова, школы можно было бы обязать раз в неделю проводить один урок за пределами класса, но только в теплый период.

«По оценкам экспертов, такие занятия позволяют детям улучшить концентрацию внимания, способствуют хорошему сну, снижают стресс, поднимают концентрацию внимания ребенка», - объяснил депутат.

По его словам, большинство детей проводят день в сидячем положении, в лучшем случае вставая, чтобы посетить школьный буфет. В итоге это плохо сказывается на здоровье.

Уроки на свежем воздухе помогли бы ребятам не только улучшить самочувствие, но и развиться физически.

О недостатке физической нагрузки и развивающимся на этом фоне ожирении говорят и пензенские медики. Они пришли к выводу, что за время вынужденных дистанционного обучения и изоляции из-за коронавируса количество детей с лишним весом выросло на 10-13%.

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