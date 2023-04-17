В Пензенской области вернутся к допандемийным условиям сдачи ЕГЭ

17.04.2023 | 15:47

В 2023 году в Пензенской области условия сдачи единых госэкзаменов будут такими же, как до пандемии. Об этом директор центра обработки информации института регионального развития Татьяна Фадеева рассказала в прямом эфире, организованном ЦУРом во «ВКонтакте» 17 апреля.

«Возвращаемся к полной наполняемости аудитории, из расписания у нас ушли дополнительные дни экзаменов (русский язык, математику и обществознание мы сдавали в два дня, теперь один, как в допандемийный период).

Выпускники будут сдавать экзамены в аудиториях, которые оборудованы онлайн-видеонаблюдением, системой подавления сотовой связи. Также в пунктах проведения ЕГЭ будут работать металлоискатели», - перечислила она.

С 2021 года во всех ППЭ устанавливались рециркуляторы воздуха, дезинфекторы для рук. Предусматривались раздельный вход в здание, зигзагообразная рассадка в аудитории. После каждого экзамена проводилась генеральная уборка.

Ранее сообщалось, что в 2023-м в регионе ввели персональную ответственность для чиновников за «безобразия» на ЕГЭ.

«В прошлом году у нас были вопросы по целому ряду школ, где были размещены центры сдачи ЕГЭ. Не буду называть населенные пункты, но вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. По результатам прошлого ЕГЭ у нас один начальник отдела образования лишился работы. Спасло только то, что вовремя предприняли мероприятия по работе над ошибками, скажем так.

В этом году я предупреждаю: персональную ответственность за все безобразия на ЕГЭ, если они, не дай бог, всплывут, будут нести заместители глав администраций, которые отвечают за социальную сферу и образовательную деятельность, и начальники отделов образования», - высказался губернатор на совещании 10 апреля.