Сетевое издание|18+|Понедельник|17 апр 2023|17:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

В Пензенской области вернутся к допандемийным условиям сдачи ЕГЭ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В 2023 году в Пензенской области условия сдачи единых госэкзаменов будут такими же, как до пандемии. Об этом директор центра обработки информации института регионального развития Татьяна Фадеева рассказала в прямом эфире, организованном ЦУРом во «ВКонтакте» 17 апреля.

«Возвращаемся к полной наполняемости аудитории, из расписания у нас ушли дополнительные дни экзаменов (русский язык, математику и обществознание мы сдавали в два дня, теперь один, как в допандемийный период).

Выпускники будут сдавать экзамены в аудиториях, которые оборудованы онлайн-видеонаблюдением, системой подавления сотовой связи. Также в пунктах проведения ЕГЭ будут работать металлоискатели», - перечислила она.

С 2021 года во всех ППЭ устанавливались рециркуляторы воздуха, дезинфекторы для рук. Предусматривались раздельный вход в здание, зигзагообразная рассадка в аудитории. После каждого экзамена проводилась генеральная уборка.

Ранее сообщалось, что в 2023-м в регионе ввели персональную ответственность для чиновников за «безобразия» на ЕГЭ.

«В прошлом году у нас были вопросы по целому ряду школ, где были размещены центры сдачи ЕГЭ. Не буду называть населенные пункты, но вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. По результатам прошлого ЕГЭ у нас один начальник отдела образования лишился работы. Спасло только то, что вовремя предприняли мероприятия по работе над ошибками, скажем так.

В этом году я предупреждаю: персональную ответственность за все безобразия на ЕГЭ, если они, не дай бог, всплывут, будут нести заместители глав администраций, которые отвечают за социальную сферу и образовательную деятельность, и начальники отделов образования», - высказался губернатор на совещании 10 апреля.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте