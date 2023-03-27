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Учеба

Обозначен срок, к которому школьные чаты надо перенести в «Сферум»

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Никакой срочности в переносе школьных чатов из зарубежных мессенджеров на платформу «Сферум» нет. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил замначальника управления образовательной политики в сфере общего и дополнительного образования регионального минобра Михаил Хромов.

«Определенной даты нет, это идет постепенно, плановая работа. Мы понимаем, что это невозможно сделать за день, за два, за три. Поэтому мы к новому учебному году предполагаем, что мы перейдем полностью», - пояснил он.

О том, что пензенские педагоги больше не будут общаться с учениками и их родителями в зарубежных мессенджерах, таких как Viber, WhatsApp, Telegram, Discord и др., стало известно на прошлой неделе. Единой площадкой, на которой будут обсуждать информацию, касающуюся образовательного процесса, выбран «Сферум», созданный на базе «ВКонтакте».

Администрации учебных заведений уже вынесли распоряжение об удалении созданных классными руководителями чатов. Педагоги начали извещать родителей о нововведении и предлагать зарегистрироваться в «Сферуме». Сделать это, кстати, оказалось непросто: многие жалуются, подключиться к платформе с первого раза получается не у всех.

В Управлении образования города Пензы подчеркнули: подключиться к «Сферуму» не значит завести страничку непосредственно во «ВКонтакте», этого не требуется, достаточно зарегистрировать VK-ID. «Если ребенок регистрирует VK-ID, у него в «Сферуме» есть только чат класса, чаты предметов и общешкольный чат», - пояснили родителям.

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