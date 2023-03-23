Пензенских родителей предупредили об удалении школьных чатов

23.03.2023 | 14:01

Пензенские педагоги больше не будут общаться с учениками и их родителями в зарубежных мессенджерах, таких как Viber, WhatsApp, Telegram, Discord и др.

Единой площадкой, на которой станут обсуждать информацию, касающуюся образовательного процесса, выбран «Сферум», созданный на базе «ВКонтакте».

Отказ от популярных мессенджеров обсуждается на протяжении нескольких месяцев и сейчас связывается с вступлением в силу изменений Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с 1 марта).

В Пензе администрации некоторых учебных заведений уже вынесли распоряжение об удалении созданных классными руководителями чатов. Педагоги начали извещать родителей о нововведении и предлагать зарегистрироваться в «Сферуме».

Однако сделать это оказалось не так-то просто: многие жалуются на платформу, подключиться к ней с первого раза получается не у всех. Возможно, из-за наплыва посетителей система дает сбой.